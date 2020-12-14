COVID-19 постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш тяжкого перебігу. Під "прицілом" люди до 30 років, - Голубовська

В Україні збільшується кількість "важких" хворих пацієнтів із коронавірусною інфекцією віком до 30 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

За її словами, ще два місяці тому такої ситуації в країні не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш важкого перебігу.

"Ситуація напружена не тільки в Україні, але і у всьому світі, особливо в країнах Північної півкулі. У нас вона наближається до піку, зараз один з найбільш важких періодів. Навантаження на систему охорони здоров'я колосальне, хворих дуже багато. Збільшується кількість важких хворих, до того ж до 30 років. Два місяці тому такого ще не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш важкого перебігу", - повідомила лікарка.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи мають важкі хворі до 30 років супутні захворювання, вона зазначила, що серед цієї групи бувають відносно здорові люди: "Наприклад, невелика надлишкова маса тіла, буває немає жодних видимих ​​захворювань. Багато що залежить від нашої генетики, але взагалі, розвиток інфекційного захворювання залежить від дози збудника, його вірулентності та реакції імунітету на нього. Це дуже складна взаємодія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей