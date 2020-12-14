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COVID-19 постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш тяжкого перебігу. Під "прицілом" люди до 30 років, - Голубовська

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COVID-19 постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш тяжкого перебігу. Під "прицілом" люди до 30 років, - Голубовська
В Україні збільшується кількість "важких" хворих пацієнтів із коронавірусною інфекцією віком до 30 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

За її словами, ще два місяці тому такої ситуації в країні не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш важкого перебігу.

"Ситуація напружена не тільки в Україні, але і у всьому світі, особливо в країнах Північної півкулі. У нас вона наближається до піку, зараз один з найбільш важких періодів. Навантаження на систему охорони здоров'я колосальне, хворих дуже багато. Збільшується кількість важких хворих, до того ж до 30 років. Два місяці тому такого ще не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш важкого перебігу", - повідомила лікарка.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи мають важкі хворі до 30 років супутні захворювання, вона зазначила, що серед цієї групи бувають відносно здорові люди: "Наприклад, невелика надлишкова маса тіла, буває немає жодних видимих ​​захворювань. Багато що залежить від нашої генетики, але взагалі, розвиток інфекційного захворювання залежить від дози збудника, його вірулентності та реакції імунітету на нього. Це дуже складна взаємодія".

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Отто Кац 9b40776d
    Койки заполнены на 50%. Тока ложить больных некуда. От такая зеленая статистика
  • An Ko f56a87a0
    Зайдите в любую инфекционную больницу и своими глазами увидите кто наперсточник, а кто и тянет на звание ********.
  • А П 6d5dcd2e
    https://censor.net/ru/user/455358 Любая инфекционная больница забита, в период, когда население болеет сезонными заболеваниями- гриппом, ОРВИ и пр.
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