IT-гігант Google відновив роботу своїх сервісів після глобального збою.

"Проблема з Gmail має бути вирішена для переважної більшості користувачів, яких торкнувся збій. Ми продовжимо роботу щодо відновлення служби для решти користувачів, але жодних подальших оновлень на панелі стану Google Workspace не буде. Будьте впевнені, що надійність системи є головним пріоритетом у Google і ми постійно удосконалюємо наші системи", - наголошується в повідомленні Google Workspace Status Dashboard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Аналогічні апдейти опубліковано щодо всіх інших сервісів компанії, яких торкнувся глобальний збій.

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Як повідомлялося, вдень у понеділок сервіси IT-гіганта Google по всьому світу працювали із суттєвими перебоями.

За даними сервісу Downdetector, збої також відбулися в роботі YouTubeTV, Google Classroom, Google Play, Google Maps та інших сервісів. Скарги надходять з Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії, Білорусі, США, Індії, Японії та інших країн. В Україні сервіси Google також працювали з перебоями.