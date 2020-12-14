Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у справах "Привату": "Наступні кроки будуть зроблені найближчим часом"
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що розслідування справ, пов'язаних з групою "Приват", варто активізувати.
"Ми вже провели достатньо робочих і, треба зауважити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ на тему розслідування справ, пов‘язаних із групою "Приват". На моє переконання, справи можна і треба активізувати", - написала Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Генпрокурор додала, що також сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях.
"Ми знайшли порозуміння із колегами і намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом", - наголосила Венедіктова.