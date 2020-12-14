Новини

Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у справах "Привату": "Наступні кроки будуть зроблені найближчим часом"

3 39426
Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у справах "Привату": "Наступні кроки будуть зроблені найближчим часом"
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що розслідування справ, пов'язаних з групою "Приват", варто активізувати.

"Ми вже провели достатньо робочих і, треба зауважити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ на тему розслідування справ, пов‘язаних із групою "Приват". На моє переконання, справи можна і треба активізувати", - написала Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Генпрокурор додала, що також сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях.

Також читайте: Коломойський через своїх "рупорів" тисне на НАБУ в справі "ПриватБанку", - Ситник

"Ми знайшли порозуміння із колегами і намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом", - наголосила Венедіктова.

Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у справах Привату: Наступні кроки будуть зроблені найближчим часом 01

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Будуть повертати Приват Бені ?
  • Антип61
    А пока на следственном эксперименте выясняют, может ли 5 млрд долларов поместиться в большие женские трусы.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Там справи на рахунок виведеного рефінансу і грошей вкладників.
    Спочатку бенядіктова мусить виявить що гроші "ніхто не виводив", а вже а на основі цього відмінять націоналізацію.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини