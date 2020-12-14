Рада отримала від ОАЕ 25 тис. експрес-тестів і передала їх до лікарень 6 регіонів України
Про це повідомляє пресслужба апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.
"Верховна Рада в межах боротьби з пандемією коронавірусу отримала від уряду Об'єднаних Арабських Еміратів медичну допомогу. Парламенту надано 25 тис. наборів для експрестестування на COVID-19 (IgM/IgG) і 100 тис. захисних масок", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що отримана допомога була передана лікарням у шість регіонів України.
"Від імені українського парламенту висловлюю вдячність уряду та посольству Об’єднаних Арабських Еміратів. Ми дуже цінуємо підтримку, яку іноземні партнери надають нашій державі в протидії COVID-19. Верховна Рада передала отриману медичну допомогу лікарням українських міст", - заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
За його словами, допомогу доставили до 18 лікарень на Житомирщині, Харківщині та Львівщині, а також її отримали у Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях.