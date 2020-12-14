Заробітчани їдуть на Кіпр, до Польщі та Ліберії, - Центр зайнятості

За дев'ять місяців 2020 року, за офіційними даними, за кордоном працевлаштувалися 61,9 тисячі українців.

Про це в Державному центрі зайнятості повідомили за запитом "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, найбільше українців цього року поїхало працювати до Кіпру (12,3 тисячі осіб), Польщі (4,7 тисячі осіб), Ліберії (1,9 тисячі осіб), Панами (1,8 тисячі осіб), Маршаллових Островів (1,8 тисячі осіб), Бельгії (1,6 тисячі осіб.

Офіційно працевлаштувалися в Росії в 2020 році 88 осіб.

Також читайте: В Україні за тиждень скоротилася кількість зареєстрованих безробітних на 5,7 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

Ці дані можна порівняти з даними за друге півріччя 2019 року: тоді агентствами з працевлаштування за кордоном було оформлено 63,6 тисячі українців, з них у Росію виїхали на роботу 79 осіб.

За січень-жовтень 2020 року об`єм приватних переказів офіційними і неформальними каналами в Україну з-за кордону становив 9,56 мільярда доларів, повідомили в Національному банку.

Також дивіться: Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал. ФОТО