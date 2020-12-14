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Парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу

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Парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує заслухати главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука з приводу "плану дій" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив секретар комітету, нардеп "Голосу" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Леонід Кравчук викликаний на зустріч з Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити главу делегації в ТКГ разом зі спікером. Щоб почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні" , - повідомив Лозинський.

За його словами, для цього рішення комітету знадобилося більше місяця.

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"Парламентарії, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, щоб уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція повинна бути узгоджена як з силовиками і органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб всі посадові особи та державні органи виступали однією силою проти агресора - Російської Федерації", - пише нардеп.

Лозинський розповів, що дату зустрічі повідомить окремо.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Злой Карлик
    как можно дураку, который подготовил будапештский меморандум, доверять серьезные вопросы. оно привыкло при СССР исполнять указания из мацквы, а на большее уму не хватает.
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
    .А 3еленсского - - россия ..
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    И это - ужэ АКСИОМА ! ..

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  • Анатолий К 65c6a92d
    Зрозуміло, що це не Кравчук мутить, він тільки виконує завуаліровану капітуляцію Найсвітлішого усіх часів зеленого відьмацького капелюха і термоса.
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