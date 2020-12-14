Парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує заслухати главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука з приводу "плану дій" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив секретар комітету, нардеп "Голосу" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Леонід Кравчук викликаний на зустріч з Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити главу делегації в ТКГ разом зі спікером. Щоб почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні" , - повідомив Лозинський.

За його словами, для цього рішення комітету знадобилося більше місяця.

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"Парламентарії, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, щоб уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція повинна бути узгоджена як з силовиками і органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб всі посадові особи та державні органи виступали однією силою проти агресора - Російської Федерації", - пише нардеп.

Лозинський розповів, що дату зустрічі повідомить окремо.