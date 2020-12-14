Парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу
Про це повідомив секретар комітету, нардеп "Голосу" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.
"Леонід Кравчук викликаний на зустріч з Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити главу делегації в ТКГ разом зі спікером. Щоб почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні" , - повідомив Лозинський.
За його словами, для цього рішення комітету знадобилося більше місяця.
"Парламентарії, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, щоб уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція повинна бути узгоджена як з силовиками і органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб всі посадові особи та державні органи виступали однією силою проти агресора - Російської Федерації", - пише нардеп.
Лозинський розповів, що дату зустрічі повідомить окремо.