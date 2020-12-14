Мораторій України на експорт лісу суперечить Угоді про асоціацію і має бути скасований, - рішення Арбітражної комісії

Арбітражна комісія визнала незаконним мораторій України на експорт лісу і зобов'язала Україну якомога швидше скасувати його.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні на своєму сайті в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до остаточного рішення Арбітражної комісії з врегулювання спорів, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повний мораторій України на експорт необробленої деревини суперечить Угоді про асоціацію. Таким чином, Україна повинна якомога швидше скасувати мораторій", - зазначено в повідомленні.

Як підкреслило представництво, цим рішенням завершується перший в історії торговельний спір у рамках двосторонньої угоди.

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ЄС надає Україні підтримку в рамках різних проєктів, спрямованих на захист довкілля, розвиток державного врядування та сталого управління лісами, а також, серед іншого, створення ланцюжків доданої вартості для продуктів лісового господарства, не пов'язаних з обробкою деревини, і комплексне управління лісами.

"Однак Комісія підтвердила в своєму рішенні, що повна заборона на експорт необробленої деревини, яка діє в Україні з 2015 року, не стосується жодної з перерахованих цілей. Таким чином, це є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, прямо забороняє мораторій на експорт", - зазначено в повідомленні.

У рішенні також зазначено, що мораторій на експорт деревини десяти певних порід, який був введений в 2005 році, може бути частково обґрунтований винятками в рамках захисту рослинного світу, додали в представництві.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник Тарас Качка повідомляв, що арбітраж щодо спору між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка) визнав право України обмежувати експорт лісу за певних обставин.