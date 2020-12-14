Вірменія готується до триденної жалоби за загиблими в Карабасі

У Вірменії 19 грудня оголошено триденну жалобу за загиблими в Нагірному Карабасі. У цей день виповниться 40 днів від моменту припинення боїв у зоні конфлікту.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Можливо, станом на 19 грудня не всі тіла наших полеглих воїнів будуть знайдені, буде безліч невпізнаних тіл. Але вважаю, що більше не можна відкладати таке державне рішення", - підкреслив Пашинян.

Він пообіцяв продовжити пошуки і впізнання тіл з іще більшою інтенсивністю.

Пашинян додав, що Вірменія впритул підійшла до процесу обміну полоненими.

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"Ми дуже скоро очікуємо повернення офіційно підтвердженої групи наших полонених. Наш план такий: на даному етапі ми маємо повернути тих полонених, чий полон було офіційно підтверджено як Азербайджаном, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста, після чого зосередимося на пошуках наших співвітчизників, деякі з яких, можливо, потрапили в полон", - сказав він.

За неофіційними даними, загальна кількість загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців у Вірменії становить понад 3300 осіб.