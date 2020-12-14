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Кабмін затвердив нові карантинні обмеження з 19 грудня. СПИСОК

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Кабмін затвердив нові карантинні обмеження з 19 грудня. СПИСОК
Нові карантинні обмеження діятимуть по всій території України з найближчої суботи, 19 грудня.

Їхній перелік опубліковано на сайті Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нові обмеження забороняють:

  • Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.
  • Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.
  • Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів.
  • Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.
  • Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

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Крім того, залишаються в силі обмеження, який діяли раніше. Зокрема, забороняється:

  • Перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.
  • Самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації.
  • Проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь більше 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 м між учасниками (виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади).
  • Робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу.
  • Перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).
  • Проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування 3 організацією дозвілля.
  • Розміщення в закладах харчування більше 4 повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 метри.
  • Робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метри, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту.
  • Перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями.
  • Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів).
  • Відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.
  • Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти.
  • Проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована (третинна) меддопомога та інша невідкладна меддопомога).
  • Робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів.
  • Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців.
  • Перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями).
  • Відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше).

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Володимир Романчук 2cb97d75
    Йому,кабміну,треба ж чимось зайнятись,ось він і товче оту карантинну воду в ступі,повторюючи стару і придумуючи нову фігню...Ось що значить "забороняється знаходитись в громадських місцях без документів,засвідчуючих особу"?..От нема документів...і що?..В поліцію на три години встановлювати особу?..А як?..Пальці в двері щоб признався?..А що з бомжами робити,які взагалі забули,що таке документи?..і без масок шастають туди-сюди?..Я розумію,що документи потрібні не нам,а їм,щоб легше було нас штрафувати,але тоді зробіть по людськи,по закону...Введіть паспортний режим,внесіть зміни в кодекси і - головне! - почніть,суки,з себе...
  • Borya Bahus
    и маска должна быть обязательно приятного зеленого цвета
  • А П 6d5dcd2e
    Ці всі обмеження незаконні. Хай вводять режим надзвичайного стану, згідно прописаної процедури, а не роблять, що кому в голову вдарить.
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