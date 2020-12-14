Кабмін затвердив нові карантинні обмеження з 19 грудня. СПИСОК

Нові карантинні обмеження діятимуть по всій території України з найближчої суботи, 19 грудня.

Їхній перелік опубліковано на сайті Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нові обмеження забороняють:

Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.

Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів.

Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.

Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

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Крім того, залишаються в силі обмеження, який діяли раніше. Зокрема, забороняється: