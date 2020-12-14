У проєкті держбюджету-2021 не закладено достатньо коштів для фінансування поліції, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський
Таку думку висловив керівник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Питання забезпечення поліцейських, на жаль, залишається недосконалим, і на сьогоднішній день середня зарплата поліцейського становить приблизно 12 тис. грн. Я думаю, що середня зарплата хоча б в 15 тис. грн могла б бути тим стартом, з якого людина почне свою службу в поліції, особливо з огляду на ті виклики, які переживає галузь", - сказав Монастирський.
За його словами, питання належного матеріального забезпечення та визначає недобір особового складу Нацполіції, який нині становить від 20 до 30%.
Разом з тим політик підкреслив, що, загалом, у правоохоронній системі вдалося досягти підвищення заробітних плат для прокурорів, зокрема місцевих.
"У проєкті державного бюджету, який завтра буде розглядатися в залі, після реформи (місцеві прокурори. - Ред.) отримуватимуть значні суми - 20-25 тис. грн", - уточнив глава профільного комітету ВР.