У проєкті держбюджету-2021 не закладено достатньо коштів для фінансування поліції, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський

Рівень фінансування Національної поліції України, передбачений у проєкті державного бюджету на 2021 рік, є недостатнім.

Таку думку висловив керівник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання забезпечення поліцейських, на жаль, залишається недосконалим, і на сьогоднішній день середня зарплата поліцейського становить приблизно 12 тис. грн. Я думаю, що середня зарплата хоча б в 15 тис. грн могла б бути тим стартом, з якого людина почне свою службу в поліції, особливо з огляду на ті виклики, які переживає галузь", - сказав Монастирський.

За його словами, питання належного матеріального забезпечення та визначає недобір особового складу Нацполіції, який нині становить від 20 до 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплату співробітникам поліції потрібно підвищувати в кілька разів, - Геращенко

Разом з тим політик підкреслив, що, загалом, у правоохоронній системі вдалося досягти підвищення заробітних плат для прокурорів, зокрема місцевих.

"У проєкті державного бюджету, який завтра буде розглядатися в залі, після реформи (місцеві прокурори. - Ред.) отримуватимуть значні суми - 20-25 тис. грн", - уточнив глава профільного комітету ВР.