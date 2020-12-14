З 19 грудня релігійні заходи дозволено за умов дистанції 1,5 метра
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.
Зазначається, що обмеження діятимуть з 19 грудня до 28 лютого.
Згідно підпункту 7 п. 2 постанови Кабміну на території України на період дії карантину забороняється:
Діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення; проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.
Тобто храми та інші приміщення, пристосовані під молитовні потреби, можуть функціонувати, якщо під час релігійних заходів забезпечується дистанція між присутніми у 1,5 метри. Така вимога стосується релігійних заходів і у приміщеннях, і на відкритому повітрі, адже одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення – це по факту дистанція між присутніми орієнтовно у 1,5 метри.
Таким чином, Уряд скасував обмеження у 20 осіб для релігійних заходів, адже тепер підпункт 6 п. 2 постанови Кабміну щодо обмежень проведення масових заходів не поширюється на релігійні заходи, проведення яких врегульовується вище згаданим підпунктом 7 п.2 постанови.
Слід зауважити, що згідно підпункту 8 п. 2 постанови, під час карантину дозволяється приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів не більше 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому кінозалі або залі.
Такому, менш суворому, обмеженню можуть слідувати ті релігійні громади, які проводять богослужіння в орендованих кінотеатрах та закладах культури.
Додатково до згаданих обмежувальних протиепідемічних заходів, в період з 8 січня до 25 січня 2021 року на території України забороняється діяльність низки закладів і суб’єктів господарювання, які приймають відвідувачів (частковий "локдаун"). На релігійні споруди та приміщення, пристосовані під молитовні потреби, ці обмеження не поширюються. Однак у ці дні забороняється приймання відвідувачів закладами культури, що унеможливлює проведення релігійних заходів і богослужінь тих релігійних громад, які орендують приміщення у закладах культури.