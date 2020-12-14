Іспанія почне вакцинацію проти COVID-19 від початку січня

Влада країни запевняє, що вакцинація відбуватиметься поступово, проте вакцини вистачить для всіх охочих.

Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла пропонує розпочати масову вакцинацію населення від коронавірусної хвороби на початку січня, якщо Європейське медичне агентство затвердить вакцину від коронавірусу 29 грудня. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Еuro Weekly News.

Ілла заявив, що прагнутиме до того, щоб розпочати імунізацію в країні "з 4 або 5 січня".

Він зазначив, що вакцин "вистачить для кожного", але вакцинація відбуватиметься поступово.

"У нас все готово для того, щоб як тільки прибудуть перші дози, могла розпочинатися вакцинація - з усіма необхідними гарантіями", - зазначив іспанський міністр.