"Масандру" продали структурам банку "Росія", що належить "касиру Путіна" Ковальчуку

Дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проєкт" купила 100% акцій кримського винзаводу "Масандра" за 5,327 мільярда рублів.

Інформацію опубліковано на офіційному сайті Росії для розміщення інформації про проведення торгів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Другий учасник аукціону ТОВ "Естейт Груп" запропонував меншу суму за винзавод - 5,3 млрд рублів.

ТОВ "Південний проєкт" зареєстровано в російському Санкт-Петербурзі і на 99,9% належить АТ "Акціонерний банк "Росія". У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" у Судаку за 1,5 млрд рублів.

Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку "Росія" є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають "касиром Путіна". Після анексії Криму Міністерство фінансів США ввело санкції проти Ковальчука. Банк "Росія" на даний момент працює на півострові, він теж перебуває під санкціями.

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Частину грошей від продажу винзаводу "Масандра" направлять на медицину, освіту, соціальну політику і ЖКГ, повідомила на засіданні російського парламенту Криму 14 грудня віцепрем'єр-міністр фінансів Ірина Ківік, передає видання.

"Частину прогнозних доходів від реалізації акцій - 2 млрд 837 млн ​​рублів планується в даному бюджеті направити на такі витрати: Міністерству охорони здоров'я 1 млрд 217 млн ​​рублів. Міністерству житлово-комунального господарства: на надання субсидій юрособам на відшкодування недоотриманих доходів, які виникли між економічно обґрунтованим тарифом і тарифами для населення у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення - 1 млрд 6 млн рублів. Мінпраці та соцзахисту Криму отримає 155,4 млн руб на видачу 161 сертифіката для придбання житла сім'ям із дітьми", - розповіла Ківік.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартову ціну визначено в 627,4 мільйона рублів.

Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Массандра", а також проти майбутніх покупців підприємства, будуть введені як українські, так і міжнародні санкції.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з продажем цього кримського винзаводу.