Дата посилення карантину з 8 січня розраховувалася не тільки на підставі результатів тестування, - Ляшко

Дата запровадження карантину з 8 січня розраховувалася не тільки на підставі результатів тестування, а й цілої низки показників, зокрема прогнозів щодо заповнюваності лікарень і завантаженості служби швидкої допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Для розрахунку дати запровадження карантину ми базувалися не тільки на щоденних показниках кількості хворих, для цього ще використовувалися показники часу очікування виклику швидкої і часу проїзду до хворого, кількість наявних ліжок у лікарнях і кількість кисневих точок, середній час перебування хворого на ліжку, спроможності тестування існуючої лабораторної мережі тощо", - зазначив Ляшко.

Санлікар зазначив, що 8 січня як дата для запровадження карантину було запропоновано з урахуванням розрахунку прогнозу, оскільки наступне пікове зростання кількості випадків захворювання МОЗ очікує на кінець січня - початок лютого.

"І це зростання співпаде з сезонним зростанням кількості випадків грипу та грипоподібних захворювань", - уточнив Ляшко.

За словами Ляшка, введений раніше карантин "вихідного дня" як один із варіантів карантинних протиепідемічних заходів дозволив зупинити зростання епідемічної кривої і стабілізувати навантаження на систему охорони здоров'я.

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При цьому зараз середній час на подвоєння щоденної кількості нових випадків інфікування в Україні становить, в середньому, 40 днів. Під час карантину "вихідного дня" цей показник був на рівні 23 днів.

"Коли ми говоримо загалом по країні 40, то в деяких областях цей показник майже вдвічі менший, зокрема, у Запорізькій області - 22, Кіровоградській - 24, Київській - 25", - підкреслив Ляшко.

Головний санлікар зазначив зміну підходу медустанов до формування звітності щодо заповнення ліжок.

"Зараз ми зробили відкритими всі дані про наявність вільних ліжок у лікарнях, вільних ліжок із киснем, кількість госпіталізованих та виписаних по кожній лікарні. Тому зараз бачимо зовсім інший підхід до заповнення даних лікарнями. Вони намагаються показувати достовірні дані, оскільки їхні недостовірні дані відразу можна перевірити ще раз на місці", - сказав він.

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При цьому Ляшко підкреслив, що останні чотири тижні МОЗ бачить "стабільну тенденцію щодо кількості хворих, які лікуються стаціонарно".

"Ці цифри коливаються в межах 27-29 тисяч", - сказав він.

Ляшко також пояснив, що великий коефіцієнт виявлення позитивних випадків серед усіх протестованих на COVID-19 "дає змогу зробити висновок, що лікарі не направляють належним чином на тестування", тому МОЗ змінив підходи до тестування й інакше регулює роботу пунктів тестування.