Шахраї, представляючись Мамедовим, вимагають допомоги у чиновників і журналістів, - речниця заступника генпрокурора Непряхіна

Проти заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова "розгорнуто чергову масштабну дискримінаційну інформаційну кампанію".

Про це прессекретарка Мамедова Наталія Непряхіна написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ще з п’ятниці від імені Гюндуза Мамедова надходять дзвінки на особисті номери посадових осіб, в тому числі і органів прокуратури, а також журналістів. При чому, дозвонювач ідентифікує осіб, звертається до них на ім’я та по батькові. Дзвінки надходять з цього номеру: 095 465-13-51.

На даний момент нам відомо принаймні про близько 10 таких дзвінків. Від імені Гюндуза Мамедова вимагають сприяння у вирішенні різних питань, в тому числі особистих. Крім того, посередником є й ніби-то його особистий помічник Денис, який надалі спілкується з номеру 099 779-64-21", - написав вона.

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За її словами, заступник генерального прокурора зараз перебуває з офіційним візитом в Нідерландах, де в Гаазі бере участь в засіданні 19-ї сесії Асамблеї держав-учасників Римського статуту.

У Мамедова пов'язують цю кампанію з тим, що Гаага погодилася розслідувати справу стосовно міжнародного збройного конфлікту на Донбасі і в Криму.