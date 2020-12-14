"Гарячі" випробування провели в сховищі ядерного палива ЧАЕС

На сховищі відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) завершилася друга фаза "гарячих" випробувань.

Про це голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Калашник сказав на брифінгу під час робочої поїздки на Чорнобильську АЕС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами голови ДАЗВ, другий двостінний екранований пенал (ДСЕП), завантажений відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП), розмістили на довгострокове зберігання до сховища. Надалі вже відбуватимуться роботи з коригування документації сховища. Після цього ДАЗВ розраховує отримати окремий дозвіл на експлуатацію цього об'єкта.

Як зазначив голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков, дозвіл на експлуатацію СВЯП-2 може бути виданий орієнтовно у квітні 2021 року.

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Раніше ДАЗВ відзвітувало про успішне проведення "холодних" випробувань СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок.

Вартість проєкту з будівництва СВЯП-2 - 412 818 000 євро. Фінансування проєкту здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку. Підрядник проєкту - компанія Holtec International (США).