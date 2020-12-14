Шахраї пропонують "отримати" 8 тис. грн в обмін на персональні дані і плату за "допомогу юриста"
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
"Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен", - сказано в повідомленні.
Далі тим, хто зацікавився отриманням виплати, пропонують ввести номер банківської картки, а пізніше - заплатити за "допомогу юриста" в оформленні заяви, отримання електронного підпису тощо.
"Після виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, але й передають персональні дані аферистам", - зауважили в поліції.
Кіберполіцейські радять отримувати інформацію про виплати, лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями і не повідомляти конфіденційну інформацію про себе стороннім, а якщо ж це вже сталося - негайно заблокувати картку.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 14 грудня розпочався прийом заявок фізосіб-підприємців на отримання допомоги через посилення карантину. За перші 10 годин заявки подали понад 5 тис. осіб. Мінцифри попереджає, що в роботі додатку "Дія" можливі збої через навантаження.