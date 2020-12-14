У Києві за тиждень захворіли на грип та ГРВІ 12 тисяч осіб, - КМДА
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У Києві за минулий тиждень зареєстрували 11 880 хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 46,6%.
Так, у період з 7 по 13 грудня захворіли - 4 549 дітей і 7 331 дорослий.
У структурі захворюваності діти становлять 38,3%, а на попередньому тижні - 39,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 16,6% - зареєстровано 2 325 випадків.
У лікарні було доставлено 23 особи, з них 19 - діти.