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У 2020 році українці провели в самоізоляції 108 днів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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У 2020 році українці провели в самоізоляції 108 днів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Цього року, враховуючи весняний локдаун і карантин на вихідні, українці провели в самоізоляції 108 днів. За цією тривалістю Україна - четверта у світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал МОЗ Коронавірус_інфо.

Зазначається, що світовим локдаун-рекордсменом є Грузія - загальна тривалість жорсткого карантину там становить 133 дні. Перші жорсткі обмеження діяли в країні з 31 березня по 8 червня, а з 28 листопада в Грузії знову посилили обмеження.

У 2020 році українці провели в самоізоляції 108 днів, - МОЗ 01

У 2020 році українці провели в самоізоляції 108 днів, - МОЗ 02

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.

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Водночас, нові карантинні обмеження діятимуть по всій території України з найближчої суботи, 19 грудня.

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Топ коментарі

  • Привет
    Покажите мне хоть одного украинца который провел в самоизоляции 108 дней...я таких не знаю..и не слышал о них..
    Или я с минздравом по разному понимаем термин.."самоизоляция"..
  • ПП Уксусов
    Продолжаются упражнения в статистической эквилибристике : трудодни умножим на температуру койкоместа,( можно по Реомюру), вычтем π³, дабавим жирность асфальта ( по Архимеду) - и получам желаемую цифру...
  • Гыг с Вами
    https://twitter.com/WowihaY Практическая руϟϟофобия

    Ніхрєна собя я чихнула!

    В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8970
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