У 2020 році українці провели в самоізоляції 108 днів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Цього року, враховуючи весняний локдаун і карантин на вихідні, українці провели в самоізоляції 108 днів. За цією тривалістю Україна - четверта у світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал МОЗ Коронавірус_інфо.

Зазначається, що світовим локдаун-рекордсменом є Грузія - загальна тривалість жорсткого карантину там становить 133 дні. Перші жорсткі обмеження діяли в країні з 31 березня по 8 червня, а з 28 листопада в Грузії знову посилили обмеження.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.

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Водночас, нові карантинні обмеження діятимуть по всій території України з найближчої суботи, 19 грудня.

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