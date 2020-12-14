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Агресія РФ проти України забрала понад 14 тис життів, - МЗС

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Агресія РФ проти України забрала понад 14 тис життів, - МЗС
Понад 14 тис людей загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, майже 40 тис. зазнали поранень, а понад 1,5 млн жителів Криму і Донбасу були змушені покинути свої будинки і переїхати на контрольовану урядом України територію.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 46-ї річниці резолюції Генеральної асамблеї ООН "Визначення агресії", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вже 7 рік, здійснюючи збройну агресію проти України, Росія грубо порушує Статут ООН, цю резолюцію, та інші свої міжнародно-правові зобов’язання... Своїми агресивними діями Російська Федерація, незважаючи на свій статус постійного члена Ради Безпеки ООН, підриває фундаментальні принципи міжнародного правопорядку, у тому числі щодо поваги до територіальної цілісності суверенних держав та непорушності кордонів", - підкреслюють у МЗС.

Як наголошується в заяві, безпосереднім наслідком збройної агресії стало перетворення окупованих Донбасу та Криму "на територію безправ’я", де порушуються права і свободи людини та громадянина, здійснюється незаконна паспортизація і примусове нав’язування російського громадянства, "де стали буденністю насильство, тортури, переслідування, придушення будь-якого інакомислення, приниження людської гідності".

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"Понад 100 наших співгромадян нині є політичними бранцями Кремля. Ще більше знаходяться у підвалах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - сказано в документі.

"Розраховуємо на посилення політико-дипломатичного тиску на Росію як державу-агресора та окупанта з метою відновлення територіальної цілісності України. Закликаємо міжнародну спільноту вжити усі можливі зусилля для відновлення миру та безпеки на європейському континенті, а Російську Федерацію як сторону розв’язаного нею міжнародного збройного конфлікту – вивести свої війська та техніку з українського Криму та Донбасу", - зазначили в МЗС.

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    "На каждом патроне кто-то зарабатывает". Кривонос объяснил, почему в Украине нет завода боеприпасов
    Мнения 14-дек, 06:359 290 0

    У украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", считает заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

    Завода по производству боеприпасов в Украине нет из-за коррупции. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос выразил "Обозревателю" в интервью, фрагмент которого был опубликован 12 декабря.

    По его словам, в 2015 году он побывал на подобном заводе в Литве, построенном за семь месяцев за €28 млн, и попытался поднять вопрос о строительстве такого предприятия в Украине.

    "А потом один мощный дядечка на ушко сказал: "Неужели вы не понимаете? Пока на каждом патроне, который завозится в Украину, кто-то зарабатывает, вы никогда не построите этот завод", - рассказал Кривонос.

    Он считает, что для украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", хотя сумма в €30 млн "не слишком велика для государства".

    В мае 2017 года о необходимости строительства завода по производству боеприпасов говорил на тот момент министр обороны Украины Степан Полторак.

    "Вооружения и техники у нас на сегодня достаточно. На перспективу - нам необходимо строить свой завод для создания запасов", - заявил он.

    В январе того же года в концерне "Укроборонпром" заявляли, что при наличии финансирования готовы за 18 месяцев ввести в строй предприятие по производству патронов.
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