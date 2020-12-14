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Україна на черговому засіданні ТКГ планує обговорити питання 4 нових ділянок розведення сил

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Україна на черговому засіданні ТКГ планує обговорити питання 4 нових ділянок розведення сил
Українська делегація в Тристоронній контактній групі пропонує на черговому засіданні 15-16 грудня розглянути питання звільнення утримуваних осіб і нових ділянок розведення сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук української делегації в ТКГ.

На вівторок, 15 грудня, заплановано засідання підгруп ТКГ (політичної, гуманітарної, економічної і підгрупи з безпеки), а на середу, 16 грудня - спільне засідання ТКГ.

На засіданні передбачається розглянути питання звільнення утримуваних осіб, питання розблокування російською стороною роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування і питання забезпечення вільного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

Також планується розглянути фіналізацію домовленостей про 19 ділянок розмінування і про 4 нові ділянки розведення сил і засобів.

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Україна на черговому засіданні ТКГ планує обговорити питання 4 нових ділянок розведення сил 01

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Це вороги, від імені України капітулюють. Для цього їх кацапи з олігархами привели до влади.Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил - Цензор.НЕТ 5888
  • темний лорд
    Верх цинизма.Украина настаивает на собственной капитуляции другими словами
  • аркадий гайдар 28fba380
    пляти сдают свою Земою....а при Порохе раз в недельку читал ..ВСУ продвинулись на 2 км
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