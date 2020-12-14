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Зеленський призначив Лисого главою ДУСі

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Зеленський призначив Лисого главою ДУСі
Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в тексті указу.

Нагадуємо, Зеленський призначив Лисого заступником керівника Держуправління справами указом від 16 січня. 22 травня глава держави присвоїв йому третій ранг державного службовця, а 18 червня указом призначив його тимчасово виконуючим обов'язки керівника Держуправління. Того ж дня було звільнено попереднього керівника відомства Сергія Борзова у ​​зв'язку з призначенням на посаду голови Вінницької ОДА.

Читайте також: Зеленський доручив провести співбесіди з кандидатами на посаду глави ДУС

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 7324
  • Павло Макаренко
    Наконєц-то !
    Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 755
  • Віктор Безнос
    Генії заголовків!
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