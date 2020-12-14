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Джапарова про продаж "Масандри" окупантами: Це рішення юридично нікчемне і РФ нестиме відповідальність

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Джапарова про продаж "Масандри" окупантами: Це рішення юридично нікчемне і РФ нестиме відповідальність
Російська Федерація як держава-окупант укотре зухвало порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Про це заявила в Twitter заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра" своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і Російська Федерація нестиме за нього відповідальність", - підкреслила заступниця очільника МЗС.

Джапарова про продаж Масандри окупантами: Це рішення юридично нікчемне і РФ нестиме відповідальність 01

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартову ціну визначено в 627,4 мільйона рублів.

Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Массандра", а також проти майбутніх покупців підприємства, будуть введені як українські, так і міжнародні санкції.

14 грудня дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" купила 100% акцій кримського винзаводу "Массандра" за 5,327 мільярда рублів.

Топ коментарі

  • Євгенович Евгеньевич
    Як саме буде нести? Перед ким буде нести? Коли буде нести?
    І головне- хто забезпечить це?
    У вас нема відповідей на це питання, нешанована влада України!
  • Владимир Головатюк
    до речі , у німців була можливість вивезти чи випити , але чомусь не зробиле ні те ні друге .
  • ПП Уксусов
    Бояру будут разливать, как пить дать...
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