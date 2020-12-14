САП оскаржить передачу справи Татарова і Микитася з НАБУ в ДБР

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію на рішення скандального судді Печерського суду Сергія Вовка, який постановив передати розслідування справи, в якій фігурує заступник голови ОП Олег Татаров із Національного антикорупційного бюро в Державне бюро розслідувань.

Про це сказано в заяві, опублікованій на сторінці САП у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слідчий суддя, ухвалюючи таке рішення, вийшов за межі наданих йому повноважень, оскільки вирішення питання про підслідність є дискреційним правом прокурора відповідно до вимог ч. 5 ст. 218 КПК України та не відноситься до компетенції слідчого судді, одночасно законодавець прямо заборонив доручати досудове розслідування кримінального правопорушення віднесеного до підслідності НАБУ іншому органу (ч.5 ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України)", - сказано в повідомленні.

У САП зауважили, що оскільки підозру у справі винесено колишньому депутату (Максиму Микитасю. - Ред.), то слідство у ній має здійснювати тільки НАБУ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 14 грудня скандальний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив передати справу про розкрадання під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якому фігурує заступник голови ОП Олег Татаров, з НАБУ в ДБР.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив надію, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

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За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"



