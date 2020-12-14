Служба зовнішньої розвідки за рік купила 44 авто преміум-класу на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine
Про це свідчать дані аналізу Transparency International Ukraine, які антикорупційна організація надала "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
З цих даних видно, що в 2020-му зовнішня розвідка повідомляла тендер на Prozorro 13 разів.
Автобаза розвідників поповнилася сімома Renault Duster по 598 500 грн кожен. Загальна сума - 4 189 000 грн.
Також Служба зовнішньої розвідки двічі оголошувала тендер на закупівлю Toyota Corolla. Спочатку придбали 6 машин цієї марки за 3419000 грн. Згодом - ще чотири такі автомобілі за 2 279 000 грн.
Крім цього, в 2020-м розвідники купили 5 Toyota Camry майже по мільйону кожна, загалом заплативши з бюджету на це 4 999 500 грн.
Також автопарк розвідників поповнився трьома авто, вартість яких перевищила мільйон гривень - це Skoda Superb, за які загалом заплатили 3 088 500 грн.
Всього у 2020 році державні установи придбали близько трьох тисяч авто на суму 1,5 мільярда гривень.