Фейк про походження COVID-19 - "вкидання північних сусідів з конспірологією", - журналіст

Журналіст Андрій Лучков розвінчав конспірологічний фейк про те, що в пандемії коронавірусу нібито винні американці.

Про це Лучков написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені не вперше від абсолютно різних людей трапляється в мережі за найближчі тижні цей текст. Більш того, цей текст подорожує за допомогою соцмедіа різними країнами нашої планети. Цього разу його виклала мадам Оксана Калетник (ексдепутатка від КПУ. - Ред. ). Так, так. Вкидання північних сусідів з конспірологією і кашею-малашею", - написав журналіст.

Лучков звернув увагу, що текст складається з неправдивих тверджень.

"Це не "біологічна лабораторія", а Інститут вірусології в Ухані. І належить вона не "Glaxo" (GlaxoSmithKline), а перебуває під юрисдикцією Китайської Академії Наук", - підкреслив він.

Згадка про цей масштабний фейк зустрічається в іспанській і навіть в австралійській пресі, зазначив журналіст.

















