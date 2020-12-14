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Фейк про походження COVID-19 - "вкидання північних сусідів з конспірологією", - журналіст

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Фейк про походження COVID-19 - "вкидання північних сусідів з конспірологією", - журналіст
Журналіст Андрій Лучков розвінчав конспірологічний фейк про те, що в пандемії коронавірусу нібито винні американці.

Про це Лучков написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені не вперше від абсолютно різних людей трапляється в мережі за найближчі тижні цей текст. Більш того, цей текст подорожує за допомогою соцмедіа різними країнами нашої планети. Цього разу його виклала мадам Оксана Калетник (ексдепутатка від КПУ. - Ред. ). Так, так. Вкидання північних сусідів з конспірологією і кашею-малашею", - написав журналіст.

Лучков звернув увагу, що текст складається з неправдивих тверджень.

"Це не "біологічна лабораторія", а Інститут вірусології в Ухані. І належить вона не "Glaxo" (GlaxoSmithKline), а перебуває під юрисдикцією Китайської Академії Наук", - підкреслив він.

Згадка про цей масштабний фейк зустрічається в іспанській і навіть в австралійській пресі, зазначив журналіст.

Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 01

Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 02
Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 03
Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 04


Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 05


Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 06


Фейк про походження COVID-19 - вкидання північних сусідів з конспірологією, - журналіст 07

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Фейк о происхождении COVID-19 - "вброс северных соседей с конспирологией", - журналист - Цензор.НЕТ 6054

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  • вау
    А что уже все забыли?
    Что память как у выбки гуппи, до вечера ?
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    Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подтверждает взрыв газового баллона и возникновение пожара в принадлежащем ведомству научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в поселке Кольцово Новосибирской области.

    Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола. Центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, изначально являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

    У кого еще есть вопросы по поводу происхождения вируса ????
  • Татьяна Лайф
    Не только Билл , но и солдаты НАТО натовским сапогом потоптались по здоровью нарассеян.
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