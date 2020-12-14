Завтра кадрові питання в Раді не розглядатимуть, - "слуга народу" Гетманцев
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Верховна Рада не розглядатиме кадрові питання під час пленарного засідання 15 грудня.
Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кадрові питання не розглядатимемо завтра у Верховній Раді. Я думаю, що перш ніж приймати рішення щодо будь-яких кадрових питань, нам потрібно провести ще одне засідання фракції", - сказав Гетманцев журналістам після засідання фракції "Слуга народу" в понеділок.
Нардеп уточнив, що під час засідання фракції до присутнього на ньому прем'єр-міністра Дениса Шмигаля були питання щодо кадрових змін в уряді, але "він не був готовий говорити про персоналії".