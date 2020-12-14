Новини

Росія вчинила військовий злочин, націоналізувавши "Масандру", - прокурор АРК Поночовний

3 41614
Росія вчинила військовий злочин, націоналізувавши "Масандру", - прокурор АРК Поночовний
Російська Федерація часто дає привід для документування фактів з ознаками військових злочинів.

Про це заявив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

Свіжий приклад - "націоналізація" і продаж майна АТ "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" в окупованому Криму.

"Згідно з IV Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, державі-окупанту забороняється привласнювати як громадську, так і приватну власність на окупованій території. Держава-окупант має право користуватися громадським майном тільки з військовою метою", - підкреслив Поночовний.

За його словами, в "націоналізації" майна "Масандри" жодної військової необхідності не було.

Читайте також: Джапарова про продаж "Масандри" окупантами: Це рішення юридично нікчемне і РФ буде нести відповідальність

"А виставлення на аукціон активів "Масандри" і її купівля російською компанією підтверджують той факт, що окупаційна адміністрація, крім того, що незаконно заволоділа цим майном, ще й незаконно ним розпоряджається", - сказав прокурор.

Він зазначив, що прокуратура АРК і Севастополя розслідує кілька епізодів, що стосуються майна "Масандри". "Крім привласнення, це ще й продаж землі під виноградниками в Гурзуфі, і провадження проти "директора" "Масандри" Яніни Павленко, яка самовільно відкрила 240-річну пляшку "Хереса де ля Фронтера" для Володимира Путіна і Сильвіо Берлусконі. Тепер "справа "Масандри" поповниться і компанією-покупцем", - додав Поночовний.

Читайте також: "Масандру" продали структурам банку "Росія", що належить "касиру Путіна" Ковальчуку

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартову ціну визначено в 627,4 мільйона рублів.

Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Массандра", а також проти майбутніх покупців підприємства, будуть введені як українські, так і міжнародні санкції.

14 грудня дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" купила 100% акцій кримського винзаводу "Массандра" за 5,327 мільярда рублів.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Накой она им без днепровской воды сдалась?
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют
    = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
    А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",-
    -

    или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ -
    - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . !!
  • Григорий Слободянок
    Есть такое военное преступление - МАРОДЁРСТВО. Здесь все признаки налицо.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини