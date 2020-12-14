Зеленський запалить ялинку під ОП і вирушить на короткий відпочинок, - Мендель

Прессекретарка глави держави Юлія Мендель розповіла журналістам про плани Володимира Зеленського на Новий рік.

Коментар Мендель публікує видання "КП в Україні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Президент і перша леді запалять новорічну ялинку біля Офісу президента. Прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісною історією", - розповіла Мендель.

Також, за її словами, Зеленський планує записати новорічне привітання.

"Запис привітання президента ще попереду, концепція та сценарій опрацьовуються", - зазначила Мендель.

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У перші дні 2021 року Зеленський вирушить на відпочинок, але буде весь час на зв'язку, додала прессекретарка.

"І в президента, і в його Офісу будуть декілька вихідних. Але при цьому Глава держави завжди залишається на зв'язку і за потреби працюватиме. Сьогодні завдяки розвитку технологій організовувати зв'язок, зібрати нараду та обговорити важливі події можна в дуже швидкому режимі", - запевнила Мендель.

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