У Харкові зупинилися тролейбуси, услід за ними можуть стати і трамваї

Через негоду в Харкові зупинено рух 8 тролейбусних маршрутів - льодом вкрилися контактні дроти.

Про це повідомив у Фейсбуці директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з обмерзанням контактних проводів призупинено рух тролейбусів на маршрутах №№ 2а, 2б, 12, 17, 18 (Павлове поле, Олексіївка, пос.Жуковського), 6 (Основа), 11, 27 (Баварія, вул. Холодногірська)" , - написав він.

За його словами, можливо також, що незабаром буде призупинено рух і на частини трамвайних маршрутів.

Читайте також: Негода в Україні: у графіку руху поїздів стався збій

"Через безперервний дощ транспортники саме зараз не можуть прочистити контактні мережі. Обіцяють зробити це вночі, але необхідне припинення опадів", - пояснив Сидоренко.