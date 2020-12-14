Шмигаль не відповів на запитання "слуг народу" щодо проєкту бюджету на 2021 рік, депутати можуть не підтримати таку редакцію, - Качура

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні фракції "Слуги народу" не відповів на запитання депутатів про держбюджет-2021, тому у них можуть виникнути сумніви, чи варто приймати законопроєкт у такій редакції.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура допускає, що Верховна Рада не зможе ухвалити законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік цього пленарного тижня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, що є величезна ймовірність, що це буде позачергове засідання, й у нас потім будуть бюджетна ніч, бюджетний ранок, вечір тощо", - сказав Качура журналістам у понеділок увечері в Києві.

Говорячи про обговорення проєкту бюджету на засіданні фракції за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Качура зазначив, що багато депутатів, зокрема і він, не почули від керівника уряду відповідей на свої запитання.

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"Я думаю, що у депутатів можуть виникнути сумніви, чи правильно буде підтримувати саме в такій редакції документ... Я бачу нині, що вони сумніваються, що робити", - зазначив народний депутат.

При цьому Качура зазначив, що законопроєкт про держбюджет може набрати необхідну кількість голосів (226 - ІФ), якщо нардепів із "Слуги народу" підтримають їхні колеги з інших фракцій і груп.

Нагадаємо, 15 грудня парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.