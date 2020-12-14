Прокурор АРК Поночовний - кримчанам: Виданий окупантами паспорт РФ треба сприймати як тимчасовий засіб виживання, відповідальності за це бути не може

З точки зору українського законодавства видані в окупованому Криму російські паспорти юридично нікчемні, тому кримчанам не варто звертатися в консульство РФ для подачі заяв про вихід з громадянства.

Про це заявив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

"Це документи, рівнозначні паспорту із сувенірного магазину", - упевнений він.

За словами Поночовного, звернення громадянина України з Криму в консульство Росії про вихід з громадянства РФ - це визнання того, що він був громадянином Росії.

"Громадяни України в окупації стали заручниками ситуації, їм примусово нав'язують цей паспорт, держава-окупант створила всі умови, щоб без нього кримчани на своїй території не могли обходитися. Тому фейковий паспорт РФ, виданий окупаційною адміністрацією, треба сприймати лише як засіб для забезпечення необхідних умов проживання в Криму на період окупації", - пояснив Поночовний.

При цьому він спростував інформацію про нібито покарання в Україні за отримання жителями Криму паспортів РФ. "Ніякого покарання за наявність російського паспорта, виданого в Криму громадянину України, немає. Оскільки ці паспорти не визнаються ні Україною, ні будь-якою демократичною країною світу. По суті, це нав'язаний псевдодокумент, а за псевдодокумент відповідальності бути не може", - сказав прокурор АРК.

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Водночас, Поночовний визнав, що від людей, які перетинають адміністративну межу з окупованим Кримом, надходять скарги на дії митників і прикордонників, які шантажують їх наявністю російського паспорта. "У нас є кримінальне провадження, відкрите за зверненням правозахисних організацій. При цьому заяви від самих потерпілих громадян офіційно до нас не надходили", - розповів він.

"Ми плануємо оновити наші інформаційні борди на КПВВ - доповнимо їх ще й інформацією про відсутність відповідальності за примусову паспортизацію і призов до російської армії", - додав Поночовний.