У "Слуги народу" достатньо голосів для ухвалення держбюджету на 2021 рік, - Корнієнко
Про це політик сказав журналістам за результатами засідання фракції СН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На запитання про те, скільки голосів є у "Слузі народу" на підтримку бюджету, Корнієнко відповів: "Достатньо". Він додав: "Ми знаємо, що в нас уся фракція буде підтримувати в тому форматі, скільки людей зможе прийти завтра, зможе собі дозволити це і так далі".
Крім того, Корнієнко очікує підтримки проєкту бюджету в другому читанні від депутатських груп.
"Судячи з того, що частина умов, принаймні депутатів із груп, так чи інакше виконані, подивимося завтра на їхню позицію... Я думаю, це гарна передумова для того, щоб підтримка у залі була", - зазначив політик.
Заступник голови фракції СН уточнив, що йдеться про прояснення ситуації з субвенцією на соціально-економічний розвиток і щодо Державного фонду регіонального розвитку.
Нагадуємо, фракція партії "Слуга народу" провела засідання ввечері 14 грудня. Народні депутати обговорювали проєкт державного бюджету на 2021 рік, а також питання порядку денного на поточний пленарний тиждень.
Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання і направив його до парламенту.