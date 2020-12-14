До групи ризику, яка вимагає обов'язкової вакцинації проти COVID-19, належать 20,8 млн громадян України, - Степанов

У МОЗ порахували кількість громадян України, які належать до групи ризику і повинні вакцинуватися від коронавірусу за рахунок держави.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на " Україна 24".

"Ми порахували кількість населення, яке точно вимагає вакцинації. Цим має займатися держава. Це люди, які належать до групи ризику - за професійною ознакою (медичні працівники, працівники освіти, Нацполіція, соціальні служби), за медичними показниками, за віковим критерієм (старші за 65 років). Загальна кількість таких людей становить 20 млн 866 тис., як мінімум цю кількість ми повинні забезпечити за рахунок держави. Саме тому ми закладали цифри в бюджеті 15,1 млрд грн, враховуючи цю кількість населення", - пояснив міністр.

Глава МОЗ також поскаржився на недофінансування медичної галузі в держбюджеті на 2021 рік.

"Я не згоден з тією кількістю коштів, що виділяється на медицину. 15,1 млрд ми пропонували на вакцинацію, натомість там стоїть 2,36 млрд. Нас категорично не влаштовує цифра щодо фінансування медицини. При таких цифрах ми точно не зможемо підняти зарплату медпрацівникам. Слова вдячності потрібно ще чимось підкріплювати, я сподіваюся, що фінансування медицини буде не за залишковим принципом. У бюджетному запиті ми подавали 296 млрд - з урахуванням вакцинації, реагування на епідемію - по факту стоїть 159 млрд грн. Критично необхідний мінімум - потрібно ще плюс 57-60 млрд", - сказав Степанов.

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