ЄС радикально скоротить імпорт російського газу і нафти, щоб зменшити викиди парникових газів

Європейський союз, найбільший споживач російського газу, найближчим часом має намір скоротити імпорт нафти і газу на 100 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, це потужний удар по російській економіці, яка зосереджена на продажі сировини, до того ж - в основному в Європу.

11 грудня лідери ЄС домовилися посилити план зі зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу, заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, спочатку планувалося, що викиди парникових газів до 2030 року мають зменшитися на 40% порівняно з рівнем 1990 року, однак нова мета - "не менше 55%".

Насамперед, енергетичному сектору доведеться стати "екологічним". Саме цей сектор відповідає за 75% парникових викидів в ЄС. Для реалізації амбітного порядку денного споживання нафти має знизитися майже на третину до 2030 року, а споживання газу - на чверть, заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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Слід додати, що Європейський союз має намір зменшити вартість імпорту палива на 100 млрд євро. До 2050 року ЄС планує повністю відмовитися від викопного палива.

У липні Єврокомісія затвердила дві стратегії досягнення кліматичної нейтральності. Перша стратегія вимагає створення єдиного енергетичного ринку і диверсифікації постачальників, друга - масового виробництва чистого водню для енергетичних цілей.

Країни ЄС мають намір поступово відмовитися як від нафти, так і від природного газу, які слід замінити "безвуглецевими газами", а головним чином воднем.

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