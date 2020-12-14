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Мені надходять повідомлення, що в деяких лікарнях "ковідні" виплати здійснюються на користь керівництва, - "слуга народу" Янченко

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Мені надходять повідомлення, що в деяких лікарнях "ковідні" виплати здійснюються на користь керівництва, - "слуга народу" Янченко
Біологи, які тестують пацієнтів на короновірус, повинні бути зрівняні в правах із медпрацівниками та отримувати доплати. Оскільки це питання не вдалося врегулювати на рівні Кабінету Міністрів, депутати подали відповідний законопроєкт.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

"У нас із Кабінетом Міністрів було різне розуміння цього питання і пропрацювання глибини проблеми. МОЗ внесло норму, що біологам чисто теоретично можуть нараховуватися "ковідні" доплати, але рішення ухвалюють головні лікарі. На жаль, головні лікарі медичних установ їх розподіляли не на користь біологам. Перші скарги я почала отримувати ще навесні від медичних працівників. Біологи з різних регіонів почали досліджувати, чому вони не отримують гроші, які вже давним-давно виділені НСЗУ. Ми шукали, де ці кошти загубилися. Хай як прикро це казати, але досить часто слабкою ланкою виявлялися головні лікарі, які на власний розсуд їх розподіляли. Навіть сьогодні мені надходять повідомлення, що в деяких лікарнях "ковідні" виплати передовсім здійснюються на користь керівництва. Головні лікарі отримують солідні доплати, а біологи, середня зарплата яких сягає від 3 до 5 тисяч гривень, нічого додатково не отримують", - розповіла Янченко.

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За словами нардепа, біологів дискримінують не тільки щодо "ковідних" виплат. На них загалом не поширюються жодні інші соціальні гарантії, які держава забезпечує медичному персоналу. Тому законопроєкт пропонує поширити на них усі гарантії медичних працівників. Це страховка на випадок інфікування якоюсь хворобою, виплата оздоровчих, медичний стаж тощо.

"На цих людях тримається велика частина лікувального процесу, без їхньої роботи встановлення діагнозу й подальша робота медиків неможлива. Тому держава повинна попіклуватися про людей, які працюють зараз на копійчану зарплатню", - наголосила Янченко.

Топ коментарі

  • Zahar Kolombet
    "Деньги ходят за главврачом" Так было и так будет. Слабое звено. Ха ха...
  • Vadim Gumenyk
    Да что ты ?,,, странно
  • Maksim Perepelitca
    Биологи, которые тестируют пациентов Источник: https://censor.net/ru/n3236937
    https://censor.net/ru/n3236937 Може мікробіологи , це ближче до істини .? Тому що - біологія , поняття ну - ДУЖЕ , багатогранне ..

    Але в іншому вона абсолютно права , медичне начальство "збирає вершки " , навіть не контактуючи з хворими на ковід . Тим хто безпосередньо їх лікує , залишаються крихти , я це знаю точно ... .
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