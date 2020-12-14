"Слуги народу" відмовилися від корпоративу через карантин
Про це журналістам сказав після засідання фракції СН перший заступник голови фракції партії Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
На запитання про те, чи буде в "Слуги народу" новорічний корпоратив, Корнієнко відповів, що такі запитання "навіть непристойно ставити зараз у рамках того, що відбувається".
"Думаю, що зрозуміло, що ні про які корпоративи зараз не йдеться, враховуючи ситуацію епідемічну і економічну в країні. Ми можемо просто потиснути (руки - ред.), навіть не потиснути, а кулачками один одному так зробити (альтернативне потиску рук привітання - УНІАН) в останній день робочий цього місяця. В пленарній залі, я маю на увазі. І далі всі в своєму робочому порядку, кожен в своїй родині буде святкувати. Або, не порушуючи правил карантину, в своєму оточенні, з помічниками і так далі", - сказав він.
Раніше в понеділок, 14 грудня стало відомо, що Кабінет Міністрів запроваджує в Україні нові карантинні обмеження. З найближчої суботи, 19 грудня банкети в ресторанах заборонені, заклади громадського харчування мають закриватися о 23 годині, а відвідувачів розраховувати - в 22.