Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води

У школах і дитячих садках окупованої Ялти встановлюють ємності, які мають наповнюватися водою, поки вона є в кранах. Коли воду відключають, вона подаватиметься в дитячі установи з цих ємностей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"Безперебійне забезпечення водою установ освіти, як і медустанов, - одне з пріоритетних завдань. Так, цього року рекордна посуха, такої погодної ситуації не було з 1994 року", - цитує видання слова голови окупаційної адміністрації Ялти Яніни Павленко.

Як пояснив окупаційний начальник управління освіти адміністрації Ялти Ренард Кутковський, вода з ємностей надходитиме в мережу установ.

"Вони автоматично наповнюються в той час, коли в міській мережі присутній тиск води. Коли вода в міській системі зникає, тобто її відключають, насосною станцією з ємності вода подається у внутрішню мережу установи. Спеціальні клапани не пускають воду назад у міську мережу, таким чином, внутрішня мережа стає автономною", - розповів Кутковський, додавши, що перемикання відбувається непомітно, а спеціального контролю за роботою системи не потрібно.

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За його інформацією, такі ємності встановлено в 42 закладах освіти.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. З 14 грудня в місті планують давати воду по три години вранці і ввечері.