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Канада услід за Великою Британією і США почала масову вакцинацію

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Канада услід за Великою Британією і США почала масову вакцинацію
Щеплення від COVID-19 в Канаді роблять вакциною Pfizer.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Першою людиною в Канаді, яка поза клінічними випробуваннями отримала щеплення, стала доглядальниця Аніта Кіданжен, яка працює в будинку для літніх людей у Торонто

Вакцинацію розпочали в провінції Онтаріо, найближчим часом її також почнуть у провінції Квебек.

Як повідомлялося раніше, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer. 8 грудня у Британії було зроблене перше щеплення від коронавірусу. 14 грудня вакцинацію почали США.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема, 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.

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Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    «.... стало известно, что РФ сделала заявку на покупку у Pfizer двух миллионов доз вакцины. То есть, имея две «отличные вакцины собственного производства», Москва закупает импортную вакцину и в количестве, подозрительно похожем на количество чиновников центральных органов власти. Киселев бы в этом месте задал бы свой коронный вопрос: совпадение?»

  • Vedana
    Я вже абстрагуюся, бо інакше не можливо.
    Шукаю позитив у найменших дрібничках.
    Мені головне, щоб не було примусу на щеплення.
  • Vedana
    Ой, ще їздитимуть добряче.
    Чекаю, які фокуси на свята придумають.
    Мо, патрулі ходитимуть ...
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