Суд залишив під вартою кримського експосадовця МВС Федоряна, збільшивши можливу заставу до 21,2 млн грн

Херсонський апеляційний суд 14 грудня залишив під арештом підозрюваного в зраді ексспівробітника МВС України в Криму Миколу Федоряна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Федорян залишиться в СІЗО до 5 січня 2021 року, а новий розмір застави становить 21 180 000 гривен.

Це рішення апеляційного суду набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Адвокат Федоряна клопотав про м'якший запобіжний захід і зменшення раніше встановленої судом застави 1,5 млн гривень.

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Нагадуємо, 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір". За даними прокуратури АРК, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Під час засідання суду в Херсоні щодо обрання запобіжного заходу з'ясувалося, що затриманий - Микола Федорян, до окупації працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки, а пізніше перейшов на роботу в "Чорноморнафтогаз", залишившись там працювати після подій 2014 року. Сам Феодорян заявив у суді, що свою провину не визнає і, що "Україну не зраджував".