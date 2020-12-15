Через збільшення кількості випадків COVID-19 на два дні раніше почнуть масове тестування в Чехії, а також посилять карантин

Чехія у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації повертає з 18 грудня більшість карантинних обмежень, скасованих лише 2 тижні тому.

Таке рішення прийняв уряд країни у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами міністра охорони здоров’я Яна Блатни, у Чехії знову запроваджується комендантська година з 23.00 до 05.00, буде заборонено продаж і вживання алкоголю просто неба, закриються готелі та фітнес-центри (музеї та театри так і не відкривали).

Водночас магазини та служби зможуть працювати — з дотриманням гігієнічних умов. У костелах зможе перебувати не більше 20% від можливої кількості вірян.

Буде заборонено збиратися групами понад шість осіб (виняток лише для сімей з дітьми).

У школах останнім навчальним днем перед різдвяними канікулами буде 18 грудня, а не 22-ге, як зазвичай.

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Гірськолижні курорти працюватимуть за "австрійською моделлю" - кататися можна, але підіймачі, готелі та ресторани у горах не працюватимуть.

Відвідувати будинки пристарілих дозволять лише за наявності негативного тесту на коронавірус.

Тим часом масове безкоштовне тестування на антигени до коронавірусу розпочнеться у Чехії 16 грудня, на 2 дні раніше від запланованого. Наразі зареєструвались для добровільного тестування понад 18 тис. людей. Загалом, згідно з опитуванням, близько 40 відсотків чехів зацікавлені в тому, щоб здати тест до Різдва.

Прем’єр-міністр ЧР Андрей Бабіш вибачився перед співвітчизниками за рішення посилити обмеження. "Це було важке рішення. Нам дуже шкода… Але наш пріоритет – зберегти життя людей", - підкреслив глава уряду.

Він також поінформував, що уряд затвердив компенсації бізнесу, який постраждав унаслідок запровадження обмежень.

У неділю, 13 грудня, в Чехії зафіксовано 1 999 нових випадків зараження коронавірусом, що на 887 більше, ніж тижнем раніше. Загалом від початку пандемії в країні виявлено 581 079 інфікованих, померло 9 609 людей, одужало 505 922 осіб. Наразі в чеських лікарнях перебуває 4 203 людини, з яких 556 у тяжкому стані.