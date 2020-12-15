У Нідерландах на 5 тижнів запровадили жорсткий локдаун

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про запровадження в країні локдауну на п'ять тижнів - із 15 грудня по 19 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо серйозність наших рішень просто перед Різдвом", – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Відповідно до рішення уряду, з вівторка всі громадські місця, зокрема, садочки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть зачинені до 19 січня, школи – до 18 січня. Продовжать працювати лише супермаркети, банки та аптеки.

Влада Нідерландів рекомендує жителям залишатися вдома. Заборонено збиратися у групи понад дві особи, зокрема і вдома. На Різдво на три дні зроблять виняток – дозволять збиратися втрьох.

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За даними Університету Джонса Гопкінса, у Нідерландах станом на 14 грудня виявили понад 632 тис. інфікованих коронавірусом. Померли від COVID-19 більш ніж 10 тис. людей.