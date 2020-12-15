Байден отримав 306 голосів виборників і перемагає на виборах президента США

Демократ Джо Байден набрав 270 голосів членів колегії виборників, що забезпечує йому перемогу на виборах президента США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними телеканалу CNN, наразі Байден отримав 302 голоси. У Трампа - 232. Такі результати були досягнуті після голосування виборників у штаті Каліфорнія, де всі 55 голосів виборників були віддані Байдену.

Таким чином, Байден отримав достатньо голосів виборців, щоб офіційно вступити на посаду президента. Тепер цей результат має бути 6 січня затверджений Конгресом.

Голосування виборців у низці штатів ще не завершилося, однак математично чинний президент США Дональд Трамп уже не може випередити Байдена. Очікується, що в результаті у демократа буде 306 голосів виборників.

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Президентські вибори в США проходять за двоступеневою системою: після всенародного голосування відбувається голосування колегії виборників від кожного із 50 штатів і округу Колумбія, які віддають свої голоси відповідно до того, як проголосував їхній штат. Кількість виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі.

Відповідно до конституції США, результати голосування колегії виборників мають бути затверджені Конгресом. Очікується, що 6 січня 2021 року відбудеться спільне засідання Сенату і Палати представників, на якій проводиться підрахунок голосів виборників. Завершальним етапом виборів має стати інавгурація президента, який 20 січня складає присягу і вступає на посаду.

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