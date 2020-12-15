Міжнародний кримінальний суд опублікував новий звіт про ситуацію в Україні

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні після проведення попереднього аналізу.

З опублікованого 14 грудня на сайті МКС звіту відомо, що канцелярія прокурора МКС завершила попередній аналіз подій під час Майдану, захоплення та окупації Криму і війни на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зокрема, встановлено, що в Криму до і під час окупації Росією були здійснені такі злочини, як депортації, вбивства, катування, викрадення, примус до служби в армії країни-окупанта тощо.

На Донбасі зафіксовано умисні вбивства, завдання ударів по цивільних об'єктах, зґвалтування та інші форми сексуального насильства.

Прокурори МКС заявляють про наявність підстав порушити справи за вказаними подіями, оскільки національні слідчі органи України та Росії не діють або не можуть покарати винних.

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Росія відмовилася відповідати на запити Міжнародного кримінального суду.

"Канцелярія прокурора МКС отримала відповіді від України щодо національних розглядів, але не отримала відповіді на запити, направлені в Російську Федерацію", - сказано у звіті.

Рішення про початок розслідування буде ухвалено після обрання нового прокурора МКС і консультацій з ним. МКС розраховує на співпрацю з урядами як України, так і Росії.

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Нагадаємо, рік тому офіс прокурора Міжнародного кримінального суду опублікував Звіт про діяльність за попереднім розслідуванням за 2019 рік, у якому, зокрема, згадувалася російська агресія проти України.

Так, окупація Криму чітко кваліфікована як міжнародний збройний конфлікт. Що стосується війни на Донбасі, то тут Офіс прокурора МКС залишається на позиції паралельної кваліфікації - гібридна агресія кваліфікована і як міжнародний збройний конфлікт, і одночасно як неміжнародний збройний конфлікт.