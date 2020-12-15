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Чотирьох військовослужбовців армії Азербайджану затримали за злочини під час війни в Карабасі

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Чотирьох військовослужбовців армії Азербайджану затримали за злочини під час війни в Карабасі
Генеральна прокуратура Азербайджану повідомила про затримання чотирьох військовослужбовців за злочини, вчинені під час військових дій у Нагірному Карабасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Серед злочинів, в яких звинувачують затриманих, – осквернення тіл загиблих вірменських солдат і руйнування вірменських могил.

Ареші відбулися після того, як правоохоронці дослідили відео, поширені в соцмережах протягом шести тижнів боїв. За заявою генерального прокурора, двоє сержантів, Расад Алієв і Кардасхан Абісов, підозрюються в нарузі над тілами вірменських військових, убитих у районі Зангілан.

Ще двоє рядових, Арзу Гусейнов та Умід Агаєв, за версією прокуратури, руйнували надгробки на кладовищі села Мадатлі.

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"Інші відео ймовірно схожого змісту зараз досліджуються. Такі злочинні дії, здійснені службовцями республіки Азербайджан, є неприйнятними... і особи, які скоювали схожі порушення, будуть протягнуті до відповідальності відповідно до закону", – заявили в офісі генерального прокурора.

У правоохоронному відомстві звернулися до Генеральної прокуратури Вірменії із закликом вдатися до аналогічних кроків та притягнути до відповідальності всіх винних у злочинах проти мирного населення Азербайджану.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    похвально для Азербайджана.надеюсь также заведут дела на армянских ублюдков которые оскверняли кладбища.
  • Cerg
    О! Выскочил блин... А у тебя какая школа, церковно- приходская? Да и то, похоже в коридоре ошивался. Кацапские замашки просто фонтаном- где рогатый посрал, там уже и его история... Со всей атрибутикой.
  • Яр Холодний
    Все правильно... Ворог - він ворог до тих пір, поки пристоїть тобі зі зброєю... А мертві нічим не винні... Тим більше, основна маса вбитих вірмен - "пацани"-строковики, яких не питали, чи бажають вони воювать. А знущання над мертвими - ознака боягузства і безсилля... Сумніваюся, що ці "герої" чимсь дійсно героїчним на полі бою себе виділяли... Просто, у мене, в свій час, була можливість впевниться...
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