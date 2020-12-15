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Україна в ОБСЄ: Росія планує в 1,5-2 рази наростити кількість озброєння і військової техніки в окупованому Криму. ІНФОГРАФІКА

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Росія продовжує активну мілітаризацію захопленого Криму, плануючи збільшити протягом наступних п’яти років на 10 тисяч чисельність своїх військових та в 1,5-2 рази кількість озброєння та військової техніки на півострові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила українська місія при ОБСЄ під час 18-го раунду щорічних консультацій з урахуванням імплементації Документа щодо заходів зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі.

"У перспективі російське керівництво планує збільшити чисельність військовослужбовців у Криму майже на 10 тис. осіб, а кількість озброєння та військової техніки – у 1,5-2 рази", - заявили в українській делегації.

З використанням слайдів українські дипломати привернули увагу країн-учасниць ОБСЄ до окремих аспектів цілеспрямованої політики РФ з мілітаризації тимчасово окупованого Криму, прилеглих територіальних вод та усього басейну Чорного моря.

Україна в ОБСЄ: Росія планує в 1,5-2 рази наростити кількість озброєння і військової техніки в окупованому Криму 01

Зокрема, вони були поінформовані про те, що на сьогодні на тимчасово окупованому півострові розміщено 32,5 тисячі російських військових. На озброєнні об'єднаного оперативного угруповання РФ у Криму перебуває до 200 танків, понад 400 бойових броньованих машин та понад 280 артилерійських систем різних калібрів, включно з ракетними системами залпового вогню.

Поруч з цим, Росія наростила кількість літаків та вертольотів на півострові до 150 одиниць, також збільшила кількість засобів ППО до 120 одиниць та розгорнула 10 берегових ракетних комплексів. Крім того, у водах біля окупованого півострова розташовуються 67 бойових кораблів та катерів, зокрема 6 кораблів, оснащених крилатими ракетами морського базування, та 7 ударних підводних човнів.

Україна в ОБСЄ: Росія планує в 1,5-2 рази наростити кількість озброєння і військової техніки в окупованому Криму 02

Також Україна поінформувала в ОБСЄ про сформований у грудні 2019 року на території окупованого Криму "943-й центр мобілізаційного розгортання" у Новоозерному. Цей центр призначений для забезпечення належного зберігання озброєння та військової техніки (ОВТ), своєчасне вивезення ОВТ зі складів і приведення його до бойового застосування, але також, у випадку необхідності, на базі центру можуть бути відразу розгорнуті 2 мотострілецькі дивізії.

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Водночас військове керівництво РФ планує реформувати 22-й армійський корпус (Сімферополь) у повноцінну загальновійськову армію.

Україна в ОБСЄ: Росія планує в 1,5-2 рази наростити кількість озброєння і військової техніки в окупованому Криму 03

Окремо Російська Федерація значно посилила повітряну складову, додатково розгорнувши на Кримському півострові бомбардувальну, штурмову, винищувальну та армійську авіацію.

"За період окупації кількість бойових літаків зросла у 5 разів, а ударних вертольотів – у 1,5 рази. Зокрема, на аеродромах розгорнуті нові багатоцільові літаки Су-30СМ, Су-30М2 та вертольоти Мі-28 і Ка-52. Заміна застарілих літаків Су-27 та Су-24 на винищувачі Су-30СМ/М2 та бомбардувальники Су-34, відповідно, була запланована на 2020-2021 роки", - заявили в українській місії при ОБСЄ.

Україна в ОБСЄ: Росія планує в 1,5-2 рази наростити кількість озброєння і військової техніки в окупованому Криму 04

Також планується подальше збільшення кількості кораблів Чорноморського флоту РФ за рахунок включення до його складу бойових кораблів ближньої морської зони.

"До складу Чорноморського флоту було включено 6 підводних човнів, 3 фрегати та 3 малих ракетних корабля, які можуть нести крилаті ракети морського базування типу "Калібр" – ракети, що можуть вражати наземні цілі на відстані до 1500 км при нормальному навантаженні та до 2600 км - з ядерною бойовою частиною", - зазначили в українській делегації.

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Загалом очікується, що до бойового складу ЧФ РФ буде включено 84 кораблів та бойових катерів, 61% з яких будуть новими. У пріоритеті – носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Автор: Наталя Джума

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