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В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150

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В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150
В Україні станом на ранок вівторка, 15 грудня, зафіксовано 8416 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 16 150 осіб, померли 233 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 03госпіталізовано – 1 479 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 03летальних випадків – 233;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 03одужало – 16 150 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 03здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).

Також читайте: У світі вже понад 73 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 528,3 тис. осіб, померли 8,5 тис. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 08захворіло – 909 082 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 08 одужало – 522 868 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 08летальних випадків – 15 480;

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 08проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150 12

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Romk@
    Надо просто перестать тестировать.
  • Андрей Сафhjyjd
    Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшеннгя кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
    https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
  • Super Gut
    Лучший способ не допустить отмены новогодних концертов и корпоративов квартала95 - выдавать фейковые цифры по статистике заболеваемости короновирусом в стране.
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