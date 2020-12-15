В Україні за добу від COVID-19 померли 233 людини, виявлено 8416 нових випадків, одужали - 16 150
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 479 осіб;
летальних випадків – 233;
одужало – 16 150 осіб;
здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 909 082 особи;
одужало – 522 868 осіб;
летальних випадків – 15 480;
проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях", - розповів Степанов.