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Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у США "чіткою перемогою" і засудив Трампа

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Джозеф Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у Сполучених Штатах "чіткою перемогою", здобутою ним над нинішнім американським лідером Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

За даними CNN, Байден набрав 306 голосів виборників, Трамп - 232.

Політик нагадав, що 306 голосів отримали Трамп і нинішній віцепрезидент США Майкл Пенс, коли перемогли в 2016 році. Тоді Трамп назвав підсумки голосування колегії виборників значною перемогою.

"За його власними мірками, ці цифри становили чітку перемогу тоді, і я з усією повагою пропоную вважати їх такими і зараз", - заявив Байден.

Крім того, як пише Інтерфакс-Україна, Байден, чию перемогу на виборах США підтвердило голосування колегії виборників, засудив чинного президента Дональда Трампа за невизнання підсумків голосування.

"Повага волі народу лежить в основі нашої демократії, навіть коли нам важко прийняти ці результати. Але це обов'язок тих, хто поклявся дотримуватися Конституції", - заявив Байден, виступаючи зі зверненням після голосування колегії виборників.

Він засудив позов Техасу з вимогою скасувати підсумки виборів у чотирьох штатах, раніше відхилені Верховним судом.

"Цей юридичний маневр був спробою обраних чиновників і однієї групи штатів змусити Верховний суд стерти голоси більш ніж 20 млн американців в інших штатах і передати президентство кандидату, який програв колегію виборників, програв всенародне голосування і програв у кожному зі штатів, де він намагався переглянути голоси", - сказав Байден.

За його словами, це "екстремальна позиція", яку не бачили раніше.

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"Позиція, яка відмовлялася поважати волю народу, відмовлялася поважати верховенство закону і відмовлялася поважати нашу Конституцію", - зазначив він.

Верховний суд США відхилив позов, поданий техаським прокурором Кеном Пакстоном про визнання недійсними підсумків президентських виборів у низці штатів.

До цього представники 17 американських штатів поінформували Верховний суд про підтримку поданого Техасом позову, націленого на відтермінування призначення виборників, які 14 грудня мають визначити наступного президента країни.

Як повідомлялося, мета позову, який підтримали президент Дональд Трамп і більшість республіканців, - перенести на більш пізній термін призначення виборників від штатів Джорджія, Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили Конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення на голосуванні.

Раніше колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента США - він набрав необхідні 270 голосів. Останніми проголосували виборці Гаваїв. Усі чотири голоси виборників тут отримав Байден. Таким чином, остаточні результати колегії виборників - 306 голосів за Байдена і 232 за Трампа. Тепер цей результат має бути 6 січня затверджений Конгресом.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Где-то в бункере пустило горькую ботоксную слезу плешивое *****.
  • Яр Холодний
    Цікаво, а хто-небудь з "американських українців" Трампу прислів"я наше не сказав: "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть на дно..."?
  • Яр Холодний
    Як же ви, "знавці української мови, задовбали!!!

    ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
    1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
    // Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
    ♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див. http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
    2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
    // Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
    // Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
    ♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
    http://sum.in.ua/p/10/238/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 238.
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