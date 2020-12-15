Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у США "чіткою перемогою" і засудив Трампа

Джозеф Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у Сполучених Штатах "чіткою перемогою", здобутою ним над нинішнім американським лідером Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

За даними CNN, Байден набрав 306 голосів виборників, Трамп - 232.

Політик нагадав, що 306 голосів отримали Трамп і нинішній віцепрезидент США Майкл Пенс, коли перемогли в 2016 році. Тоді Трамп назвав підсумки голосування колегії виборників значною перемогою.

"За його власними мірками, ці цифри становили чітку перемогу тоді, і я з усією повагою пропоную вважати їх такими і зараз", - заявив Байден.

Крім того, як пише Інтерфакс-Україна, Байден, чию перемогу на виборах США підтвердило голосування колегії виборників, засудив чинного президента Дональда Трампа за невизнання підсумків голосування.

"Повага волі народу лежить в основі нашої демократії, навіть коли нам важко прийняти ці результати. Але це обов'язок тих, хто поклявся дотримуватися Конституції", - заявив Байден, виступаючи зі зверненням після голосування колегії виборників.

Він засудив позов Техасу з вимогою скасувати підсумки виборів у чотирьох штатах, раніше відхилені Верховним судом.

"Цей юридичний маневр був спробою обраних чиновників і однієї групи штатів змусити Верховний суд стерти голоси більш ніж 20 млн американців в інших штатах і передати президентство кандидату, який програв колегію виборників, програв всенародне голосування і програв у кожному зі штатів, де він намагався переглянути голоси", - сказав Байден.

За його словами, це "екстремальна позиція", яку не бачили раніше.

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"Позиція, яка відмовлялася поважати волю народу, відмовлялася поважати верховенство закону і відмовлялася поважати нашу Конституцію", - зазначив він.

Верховний суд США відхилив позов, поданий техаським прокурором Кеном Пакстоном про визнання недійсними підсумків президентських виборів у низці штатів.

До цього представники 17 американських штатів поінформували Верховний суд про підтримку поданого Техасом позову, націленого на відтермінування призначення виборників, які 14 грудня мають визначити наступного президента країни.

Як повідомлялося, мета позову, який підтримали президент Дональд Трамп і більшість республіканців, - перенести на більш пізній термін призначення виборників від штатів Джорджія, Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили Конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення на голосуванні.

Раніше колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента США - він набрав необхідні 270 голосів. Останніми проголосували виборці Гаваїв. Усі чотири голоси виборників тут отримав Байден. Таким чином, остаточні результати колегії виборників - 306 голосів за Байдена і 232 за Трампа. Тепер цей результат має бути 6 січня затверджений Конгресом.