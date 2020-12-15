Виплати ФОПам: у перший день подали заявки понад 33 тисячі громадян, - Мінцифри

Уже понад 33 тисячі українців успішно подали заяви для оформлення одноразової матеріальної допомоги для ФОПів, а також найманих працівників. Вони можуть отримати послугу через застосунок "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ. Подати заяву на отримання допомоги можна із 14 до 31 грудня включно. Також читайте: Виплати ФОПам: у роботі "Дії" можливі перебої через велике навантаження, - Мінцифри "З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заявку. Зараз понад 1000 запитів на секунду. Це вплинуло на стабільність роботи програми та порталу "Дія", - зазначили у відомстві.

Автор: Наталя Джума