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Виплати ФОПам: у перший день подали заявки понад 33 тисячі громадян, - Мінцифри

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Виплати ФОПам: у перший день подали заявки понад 33 тисячі громадян, - Мінцифри
Уже понад 33 тисячі українців успішно подали заяви для оформлення одноразової матеріальної допомоги для ФОПів, а також найманих працівників. Вони можуть отримати послугу через застосунок "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

Подати заяву на отримання допомоги можна із 14 до 31 грудня включно.

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"З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заявку. Зараз понад 1000 запитів на секунду. Це вплинуло на стабільність роботи програми та порталу "Дія", - зазначили у відомстві.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Так хто там мені не вірив коли я місяць тому писав що зелень штампує вже тисячні купюри? Нехай подивиться на картинку.
  • Підлога Маккартні
    Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры - Цензор.НЕТ 3557
  • Ринат Амедов
    8 тысяч с неба не падают, а почему бы и не получить.
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