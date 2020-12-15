У Києві знову різко збільшилася кількість нових хворих на COVID-19 за добу - 1599, у трійці лідерів Одещина - 830 та Черкащина - 665

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1559), Одеській (830) та Черкаській (665) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 15 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1559 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 93 302 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1610 осіб, за минулу добу - 13. Від початку епідемії одужали 29 550 пацієнтів.

Станом на 15 грудня кількість активних хворих у Києві становить 62 142 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1899 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська та Черкаська області.

Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 830 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 59 113 людини. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 815 осіб, за добу - 21. Від початку епідемії одужали 21 639 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 36 659 осіб.

У Черкаській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 665 осіб. Загальна кількість інфікованих - 32 272. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 278 осіб, за минулу добу - 7. Від початку епідемії одужали 14 438 пацієнтів. Кількість активних хворих у Черкаській області - 17 556.